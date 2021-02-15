Еловский район, Пермский край, 15 февраля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Жители села Малое Савино Еловского муниципального района Пермского края из-за отсутствия централизованного электроснабжения вынуждены пользоваться бензогенераторами. Судебная инстанция обязала районную администрацию организовать электроснабжение населённого пункта, сообщает пресс-служба краевого суда.

Лампочка

С иском в суд обратилась жительница села. Она проинформировала, что ранее обращалась к чиновникам с просьбой обеспечить село электричеством, но получила отказ. В администрации рекомендовали обратиться в ресурсоснабжающую организацию для проведения линии электропередачи за свой счёт.

Стоит отметить, в селе Малое Савино шесть дворов. Во всех отсутствует централизованное электроснабжение. Люди используют электро-бензогенераторы. Ранее деревня Савино и Малое Савино являлись одним и тем же населённым пунктом, вошедшим в состав деревни Плишкино. В ней централизованное электроснабжение есть.

Представитель ОАО «МРСК Урала-Пермэнерго» в суде указал, что подключение к электросетям частных домовладений осуществляется при наличии технической возможности бесплатно на расстоянии до 500 метров от существующих сетей. В связи с тем, что ориентировочная длина трассы составляет 650 метров, подключение осуществляется на платной основе по тарифу. Стоимость строительства ЛЭП до домовладения истца от ближайшей линии электропередач приблизительно составит около 11 млн рублей. Оплата производится самим заказчиком.

Суд в свою очередь указал, что обязанность по электрификации фактически части населённого пункта — деревни Плишкино Еловского муниципального района, которая при объединении населённых пунктов выполнена не была, лежит на органе местного самоуправления. Чиновников обязали устранить нарушение и обеспечить население села получением бесперебойных услуг по электроснабжению. Решение суда вступило в законную силу.