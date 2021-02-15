Москва, 15 февраля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Компания Hyundai опубликовала изображения, на которых показан интерьер полностью электрического Ioniq 5. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Hyundai Интерьер Ioniq 5

Новый электрокар будет представлен 23 февраля. Отмечается, что Ioniq 5 является первым электрифицированным автомобилем Hyundai, который построен на модульной платформе E-GMP. Автопроизводителю удалось оптимизировать внутреннее пространство электрокара за счет плоской батареи.

Внутри Ioniq 5 появилась инновационная центральная панель. Специалисты Hyundai назвали эту панель «универсальным островом». Она может скользить вперед и назад. Кроме того, сиденья водителя и передних пассажиров оснащены подставками для ног, которые позволяют пассажирам расслабиться во время зарядки автомобиля.

Кресла новинки обтянуты эко-кожей, окрашенной и обработанной экстрактами растительного масла из льняного семени. Все детали салона, к которым относятся приборная панель, переключатели, рулевое колесо и дверные панели, имеют покрытие из полиуретановой био-краски с маслом из цветов рапса и кукурузы.

Ранее стало известно, что в Китае был представлен электрокроссовер Roewe Marvel R, который получил интерьер, оформленный в стиле Mercedes S-Class.

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