Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Позиция стран НАТО не позволяет реализовать инициативу президента Финляндии о воздушной безопасности над Балтийским морем. Об этом 15 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

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«Мы подчеркнули значение известной инициативы президента Ниинистё о воздушной безопасности над Балтикой. Она в значительной степени была реализована, но до конца довести её пока не позволяет позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолёты летали с включёнными транспондерами», — заявил Лавров.