Москва, 15 февраля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Информация ИА REGNUM о том, что указы президента Российской Федерации о выплатах педагогам дошкольных отделений в столичных образовательных организациях не исполняются или исполняются частично, не соответствует действительности, заявили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

«В соответствии с Указом президента РФ №597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений была своевременно доведена до средней заработной платы сферы общего образования в Москве.

В настоящее время среднемесячная заработная плата педагогов в дошкольных отделениях московских образовательных организаций составляет 70,3 тыс. рублей.

Отметим, что в столице действует система единства дошкольного и школьного метапредметного образования. Педагогические работники являются единым профессиональным коллективом, который может выполнять функции по нескольким уровням образования.

Таким образом, педагоги могут одновременно обучать детей как дошкольного, так и школьного возраста, что также влияет на уровень заработной платы.

В связи с этим Департамент образования и науки города Москвы ежемесячно проводит мониторинг заработной платы сотрудников образовательных организаций», — говорится в комментарии Департамента образования и науки Москвы.

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