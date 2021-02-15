В Ярославле завершается строительство новой канализационной станции
Ярославль, 15 февраля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе Ярославля завершается строительство новой канализационной насосной станции (КНС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».
Строительство новой станции проходит в рамках реализации инвестиционной программы, целью которой является подключение к коммуникациям новых многоквартирных домов. В частности, станция позволит подключить к канализации дома, расположенные на участке, ограниченном Колодезным переулком, Тормозным шоссе, улицами Морозовская и Летная.
Канализационная насосная станция служит для подъема сточных вод и транспортировки их на очистные сооружения. КНС частично строится за счет застройщиков с привлечением собственных средств АО «Ярославльводоканал». Новая станция оборудована погружными экономичными современными насосами Грундфос и будет работать в автоматическом режиме без персонала.
Всего АО «Ярославльводоканал» обслуживает 68 КНС, 38 из них работают в автоматическом режиме, на 21 специалисты работают в круглосуточном режиме, на 9 объектах рабочие находятся на объекте только в дневное время.