Киев, 15 февраля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от властей страны вернуть силовиков на прежние позиции, с которых тех вывели в рамках урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом политик заявил 15 февраля, сообщила пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бойня

«Сейчас власти признали, что перемирие — фикция. На самом деле идёт война, гибнут наши воины. Только с начала года погибли 13 бойцов. Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года», — сказал Порошенко.

Политик рассказал, что на линии соприкосновении побывали депутаты Верховной рады Украины.

«Они шокированы тем, что нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь в ответ», — добавил экс-президент Украины.

Порошенко потребовал, чтобы министр обороны отчитался перед Верховной радой о сумме, на которую были оштрафованы боевики ВСУ, а также призвал вернуть на линию соприкосновения снайперов ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на линии соприкосновения в Донбассе в результате взрыва погибли трое украинских силовиков, после чего в Горловке был взорван автомобиль с одним из командиров Народной милиции ДНР.