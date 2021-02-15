Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Одну из самых популярных у петербуржцев станцию метро «Чернышевская» на первой (красной) линии ждет масштабная реконструкция наклонного хода и вестибюля. Эти работы продлятся целых 20 месяцев, сообщили 15 февраля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга. Сроки начала реконструкции пока уточняются.

Дарья Драй ИА REGNUM Наземный вестибюль станции метро «Чернышевская»

По информации КРТИ, ЗАО «Институт «Трансэкопроект» по госконтракту за 27,6 млн рублей разработал проектную документацию для полной замены эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции метро «Чернышевская».

"Документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», — отметили в КРТИ.

В процессе реконструкции в наклонном ходе станции «Чернышевская» количество эскалаторов увеличится с трех до четырех, появятся дополнительные балюстрадные светильники, будут обновлены подземная часть, наклонный (эскалаторный) ход и наземный вестибюль

«Будет выполнена замена существующих зонтов наклонного хода на конструкции из композитных материалов и частичная реконструкция наземного вестибюля», — уточнили в КРТИ.

Добавим, что «Чернышевская» является единственной станцией метро в своем районе, где сосредоточено большое количество офисов, государственных и учебных учреждений, и ее закрытие приведет к серьезным неудобствам для тех, кто живет, работает или учится в этой части центра.

Как сообщало ИА REGNUM, станция «Маяковская» на третьей («зелёной») линии Петербургского метрополитена с 10 января 2021 года закрылась на капитальный ремонт. Работы планируется завершить к 26 ноября 2021 года.

Кроме того, в Петербурге планируют отремонтировать эскалаторы на станции метро «Московская» на второй (синей) линии.