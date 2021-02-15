Врач подал в суд на больницу из-за заражения COVID-19 на работе
Кострома, 15 февраля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Костромской врач Максим Шашин подал в суд на Костромскую областную клиническую больницу имени Королева за отказ признать страховым случаем его заражение коронавирусом на работе — сообщает Свердловский районный суд города Костромы.
В октябре 2020 года врач-офтальмолог принимал пациента, которому впоследствии поставили диагноз «COVID-19». Через месяц медик почувствовал себя плохо, у него также диагностировали коронавирус. Комиссия лечебного учреждения провела служебное расследование и решила, что врач не имеет права на страховые выплаты, поскольку «на момент заболевания не работал с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции».
Врач обратился в Свердловский районный суд города Костромы с просьбой признать решение комиссии незаконным. Первое заседание по заявлению врача назначено на 26 февраля 2021 года.