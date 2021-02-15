Мэрия Ярославля раскрыла планы по ликвидации МУПов
Ярославль, 15 февраля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля сообщила о намерении ликвидировать и реорганизовать ряд муниципальных предприятий. Эта информация содержится в письме комитета по управлению муниципальным имуществом, направленном в муниципалитет города.
Согласно федеральному закону муниципальные предприятия, которые работают на конкурентных рынках, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.
По информации ИА REGNUM, проблемой с ликвидацией «Городского спецавтохозяйства» могут стать значительные долги предприятия и поданные иски о банкротстве. Ранее это произошло с «Дирекцией по управлению и эксплуатации многоквартирных домов и приватизации жилищного фонда» и МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Последнее ликвидировано 14 декабря в связи с завершением банкротства.
Ряд городских предприятий уже прошли реорганизацию: акционерными обществами стали «Волна» и «Ленинский рынок» (последний продан). Акционирована «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля.
Сейчас в Ярославле работают 6 муниципальных унитарных предприятий и 2 муниципальных казенных предприятий.