Ярославль, 15 февраля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует исключить из плана приватизации усадьбу Коковцевых во Фрунзенском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Соответствующий документ внесён в муниципалитет Ярославля. Ранее городские власти выставляли здание усадьбы на торги за 32 млн рублей, но желающих купить его не нашлось. Не помогло и двукратное снижение цены. Покупателей отпугивает в том числе и статус усадьбы, которая является выявленным объектом культурного наследия.

Теперь двухэтажное здание может быть передано в безвозмездное пользование. С таким предложением в мэрию обратился «Фонд содействия возрождению усадьбы Коковцевых». Ранее активисты фонда настаивали на отмене приватизации усадьбы.