Москва, 15 февраля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В настоящее время разработка национального проекта по развитию туризма находится в завершающей стадии. Об этом сегодня, 15 февраля, в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Он добавил, что российское правительство продолжает принимать меры, которые направлены на развитие индустрии туризма и гостеприимства.

«Все они в дальнейшем войдут в новый национальный проект, разработка которого сейчас завершается», — сказал глава российского правительства.

Он также сообщил, что правительство утвердило программу выдачи льготных кредитов на создание объектов туристской инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, это будут длинные займы сроком до 15 лет с низкими ставками — от 3 до 5% годовых — вместо сегодняшних примерно 10%. Глава правительства уверен, что решение позволит привлечь в сферу новых инвесторов.