Москва, 15 февраля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Об этом 15 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он заявил о важности вытеснения с рынка контрафакта и поддельных товаров, которые «бьют не только по кошельку людей и доходам легального бизнеса, но могут отразиться и на самочувствии наших граждан».

«Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет», — сказал он.

Достичь цели стратегии планируется через совершенствование законов и норм, методов надзора, а также мер по пресечению незаконного оборота.

Приоритетными направлениями станет продукция пищевой и лёгкой промышленности, фармацевтики, детские товары, химическая, автомобильная и авиационная промышленность.

Мишустин поручил Минпромторгу составить в течение трёх месяцев план мероприятий для реализации стратегии.