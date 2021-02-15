Кызыл, 15 февраля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Худшим российским регионом по качеству жизни в 2020 году признана Тува. Согласно результатам исследования, проведённого РИА Новости, республика набрала 17,506 балла и заняла последнее, 85-е место в рейтинге.

Эдмунд Салливан. Иллюстарции к рубайяту Омара Хайяма «Безысходность»

Занявший 84-е место Забайкальский край набрал 26,889 балла. Возглавили рейтинг оба столичных города РФ — Москва и Санкт-Петербург, набравшие 82,164 и 80,634 балла соответственно.

«В 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось», — отметили авторы исследования.

Добавим, что при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как уровень доходов населения, жилищные условия, уровень безработицы, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году в Туве вырос уровень официальной безработицы. Так, из 135,9 тыс. трудоспособных граждан старше 15 лет в республике не имеют работы 22,3%.

Читайте также: Москва возглавила рейтинг регионов РФ по качеству жизни