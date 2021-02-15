Новый Некоуз, Ярославская область, 15 февраля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Ярославской области жители посёлка Октябрь жалуются на холод в домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала депутат совета Октябрьского сельского поселения Татьяна Тихомирова.

Батарея

«Каждую зиму одно и то же. В домах рядом с котельной тепло, а, те, кто дальше — мёрзнут! В квартирах 13−14 градусов. Бабушки ходят дома в зимней одежде. Звонила начальнику нашего ЖКХ, он говорит, «небольшая неприятность». Жители звонят мне с самого утра. На улице Ленина бабушка — вдова ветерана войны — живёт в зимней одежде дома. Мы много раз обращались во все инстанции — все пишут отписки. Я думаю, они просто экономят мазут», — рассказала Тихомирова.

В посёлке есть филиал больницы. Как говорит депутат, холодно и в палатах.

«В палатах стоят обогреватели, но всё равно холодно. Там лежат старики. Какое лечение может быть в таких условиях?», — негодует Тихомирова.

Жители обращаются к депутатам областной думы с просьбой обратить внимание на их беды.

«Общаясь со мной, жители выхватывали телефон друг у друга и с отчаянием кричали мне: «Помоги те же нам, наконец!» Жители намерены собрать подписи под обращением к Президенту Путину и в ближайшее время его направить», — написала в Facebook депутат Елена Кузнецова.

ИА REGNUM ранее неоднократно писало о проблемах с отоплением в одном из самых отдалённых поселков Ярославской области. В посёлке живут около тысячи человек, в основном в двухэтажных многоквартирных домах.