Новосибирск, 15 февраля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона подвёл итоги развития строительной отрасли в 2020 году и обозначил задачи на 2021 год.

Правительство Новосибирской области Оперативное совещание в правительстве Новосибирской области

«Я уже отмечал достойный результат по вводу жилья — в прошлом году на территории Новосибирской области ведено более 1,9 млн квадратных метров новых квартир и домов. Мы являемся лидерами строительства жилья в Сибирском федеральном округе, причём с серьёзным отрывом. Результат более, чем достойный, с учётом того, что в прошлом году, мы понимаем, были объективные трудности — пандемия, первый год полной работы в новых условиях привлечения средств граждан для долевого строительства. Тем не менее, получен хороший результат, — подчеркнул глава области. — Уверен, что и в 2021 году у нас есть предпосылки увеличить объёмы ввода жилья, тем более, что правительство Российской Федерации в прошлом году дало нам новые инструменты. В частности, очень успешно стартовала программа сельской ипотеки, напомню, она продлена до 2025 года. Нужно в полной мере использовать этот инструмент».

По данным министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, несмотря на вызовы пандемии, с которыми столкнулась строительная отрасль в 2020 году, новосибирским строителям удалось не только перевыполнить плановые показатели, но и увеличить объём ввода по сравнению с 2019 годом. За январь — декабрь 2020 года в регионе, по данным Новосибирскстата, введено в эксплуатацию более 1,9 млн кв. м жилья, 110,3% к аналогичному периоду 2019 года и 114,9% от планового показателя.

На долю введённого многоквартирного жилья в регионе по итогам 2020 года приходится более 1,4 млн кв. м, 118,7% к аналогичному периоду прошлого года, или 74,6% от общего объёма введенного жилья. Новосибирцами за счёт собственных и заёмных средств построено более 493 тыс. кв. метров индивидуального жилья, или 25,4% от общего объёма введённого жилья.

Отмечается, что высокие показатели позволили Новосибирской области войти в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации по объёмам жилищного строительства и сохранить первое место в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области введено в 1,5 раза больше жилья (1,94 млн кв. м), чем в Красноярском крае (1,25 млн кв. м), в 1,8 раза больше, чем в Иркутской области (1,07 млн кв. м), в 2,3 раза больше, чем в Алтайском крае (0,82 млн кв. м).

Реализуя задачу национального проекта «Жилье и городская среда» по увеличению объёмов жилищного строительства к 2030 году, новосибирские строители планируют обеспечить ежегодный рост вводимого в эксплуатацию нового жилья, чтобы к 2030 году выйти на уровень не менее 2,6 млн кв. м. В 2021 году стоит задача по вводу в эксплуатацию около 1,7 млн кв. м жилья.

Губернатор поставил перед главами районов и городских округов задачу по росту объема жилищного строительства.