Москва, 15 февраля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило программу льготных кредитов для развития туризма. Об этом 15 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Драй ИА REGNUM Туризм

Он рассказал, что разработка национального проекта по развитию туризма сейчас завершается.

«Это важная работа, так как в туристической отрасли, которая сегодня находится в непростой ситуации, заняты миллионы людей», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство утвердило программу выдачи льготных кредитов на создание объектов туристской инфраструктуры.

«Это будут длинные займы со сроком до 15 лет с низкими ставками от 3% до 5% годовых вместо сегодняшних примерно 10%», — заявил премьер-министр.

Глава правительства уверен, что решение позволит привлечь в сферу новых инвесторов. Льготные средства можно направить на строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов с санаториями, спортивными центрами и выставочными площадками.