Москва, 15 февраля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку Андрея Круглова, занимавшего пост заместителя министра финансов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Распоряжение, подписанное главой правительства, опубликовано 15 февраля на портале правовой информации. Решение принято в связи с сокращением должности.

Ранее Мишустин отправил в отставку другого замглавы Минфина РФ Антона Дроздова.

Круглов работал в должности заместителя министра финансов с 2019 года.