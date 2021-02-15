Калуга, 15 февраля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Вышел в свет седьмой выпуск из серии «Кадастровые и мониторинговые исследования биологического разнообразия в Калужской области», посвященный реке Серёне. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

В сборнике представлены сведения о ландшафте реки Серёны, экологического обследования природных объектов и комплексов, расположенных в Козельском и Мещовском районах. В ходе обследования выявлено около 500 видов сосудистых растений, 79 видов мхов, 228 видов беспозвоночных и 163 вида позвоночных животных. Из них 47 видов включены в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, занесённых в Красную книгу области.

В долине реки обитают уникальные виды флоры и фауны: гвоздика пышная, бровник одноклубневый, колокольчик сибирский, гимностомум известняковый, чёрный аист и русская выхухоль. В её пойме есть многочисленные родники и водопад, которых в области известно всего семь. Также долина Серёны имеет большую историческую ценность. Здесь сосредоточено большое количество памятников археологии и культуры. Наиболее известны — Серёнское городище, Шамординский монастырь и древнее село Ильинское с церковью Ильи Пророка.

«Ландшафт реки Серёны по праву можно назвать природным и культурным достоянием региона. В дальнейшем мы планируем придать этой территории статус особо охраняемой», — сказал руководитель профильного министерства Владимир Жипа. Книга о ландшафте реки Серены издана рамках региональной государственной программы «Охрана окружающей среды в Калужской области».