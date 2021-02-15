Рязань, 15 февраля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Ещё 92 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 15 февраля — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной группе. В лечебных учреждениях находятся 430 пациентов с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на коронавирус

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 23 тыс. 424 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости составляет 2095,51 на 100 тыс. населения. Выздоровели 21 тыс. 455 человек, в том числе 79 пациентов выписаны за истекшие сутки.

В тяжёлом состоянии в больницах 44 человека, из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.