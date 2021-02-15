Москва, 15 февраля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В России на рынке жилья наблюдается «перегрев» цен в крупных агломерациях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

«Все основные показатели рынка ипотечного кредитования находятся на данный момент в «зеленой» зоне. Никаких финансовых пузырей, аналогичных тому, который сформировался на рынке США к 2007 году, нет. На ипотечном рынке нет перегрева, и мы ожидаем, что в ближайшие годы его развитие будет планомерным и устойчивым, — сказала Школьная. — В то же время на рынке жилья мы наблюдаем перегрев цен в крупных агломерациях. Стремительный рост цен, существенно превышающий инфляцию, который мы наблюдали в прошлом году, является препятствием для устойчивого развития рынка».

Такой скачок цен, как пояснила Школьная, нельзя оправдать ростом себестоимости строительства, так как порядка 70% кредитов было выдано на покупку готового жилья.

«Основной причиной такого роста является дисбаланс спроса и предложения, вызванный в первую очередь льготной программой поддержки, — сказала экономист. — Сохранение прошлогодних темпов роста цен на жилье, не поддержанное фундаментальными факторами в виде общего роста экономики, роста реально располагаемых доходов домохозяйств, привело бы к негативным последствиям. При таком сценарии произошло бы существенное снижение уровня доступности жилья для населения. Также существенно был бы повышен уровень риска резкой коррекции цен».

Школьная подчеркнула, что если ростом цен еще можно управлять, то контролировать падение очень сложно и существенно более затратно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина также отметила, что в России пока нет предпосылок для появления ипотечного пузыря.