Москва, 15 февраля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. За последние сутки исследования выявили 14 207 случаев заражения коронавирусом, сообщили 15 февраля в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи выявлены во всех 85 регионах России. Лидируют Москва (1818 случаев), Санкт-Петербург (1093) и Подмосковье (801). Всего в стране с начала распространения нового вируса выявлено 4 086 090 случаев заражения.

За сутки в РФ от COVID-19 выздоровели 13 935 человек, умерли 394 пациента.