Москва, 15 февраля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минпромторгу России во взыскании более 65,6 млн рублей неустойки с АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», которое входит в концерн «Созвездие». Решение судья Никоновой ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

В деле речь шла о взыскании штрафных санкции по двум договорам от 18 октября 2016 года. Сумма претензий составила 65 617 055,67 рубля

«В иске отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд», — отмечается в результативной части вердикта, но детали пока не уточняются.

Напомним, дело поступило в суд в июле 2020 года.