Москва, 15 февраля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение расширить грантовую поддержку фермеров. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Соответствующее поручение глава правительства дал Минсельхозу по итогам рабочей поездки в Адыгею, которая состоялась 8 февраля.

«Председатель правительства поручил проработать вопрос расширения использования грантовой поддержки фермеров, задача поставлена Минсельхозу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно поручению, необходимо обеспечить возможность включения расходов на покупку рассады садовой земляники в список затрат, покрываемых грантом «Агростартап».

Поручение появилось после того, как глава одного из адыгейских КФХ Инна Савосько рассказала премьер-министру об особенностях выращивания и реализации садовой земляники. По словам главы хозяйства, основные расходы приходятся на закупку рассады, однако направить средства гранта на это нельзя.