Москва, 15 февраля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минсельхозу расширить грантовую поддержку фермеров, сообщает 15 февраля пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Председатель правительства поручил проработать вопрос расширения использования грантовой поддержки фермеров, задача поставлена Минсельхозу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство должно обеспечить возможность включения расходов на покупку рассады садовой земляники в список затрат, которые покрываются грантом «Агростартап».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Мишустин продлил сроки безвозмездных грантов на создание и развитие агробизнеса на один год. Это позволит аграриям избежать штрафов за несвоевременное освоение средств.

Это послабление касается семейных фермеров и сельхозкооперативов, а также тех, кто планирует начать своё дело. Всего на гранты на поддержку в 2020 году направили более 13 млрд рублей.

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