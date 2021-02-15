Ростов, Ярославская область, 15 февраля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области продолжают устранять последствия коммунального ЧП, без отопления и горячей воды по-прежнему остается часть домов и детский сад №13. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Ростова Прорыв на теплотрассе

Как ранее сообщало ИА Ре коммунальное ЧП 13 февраля коснулось 3 тысяч жителей Ростова. В городе прорвало теплотрассу и 25 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды. Причиной стали проблемы в одной из городских котельных и гидроудар на сетях.

«Произошло кратковременное отключение электроэнергии на котельной N38 в городе Ростове, повлекшее за собой сбой в теплоснабжении многоквартирных домов. Котельная обслуживается предприятием «Малая Комплексная Энергетика». В результате гидроудара произошёл прорыв», — рассказали в администрации Ростова.

Yarnews.net Замерзающие ростовцы

В управляющей компании «Ростов Сити» ИА REGNUM сообщили, что без отопления остается часть домов на улице Спартаковская. Точное количество назвать отказались.

«Сегодня утром 15 февраля зафиксированы дефекты теплотрассы по четырем адресам на улице Спартаковской — возле домов 105, 111, 113, 115. Последние три МКД отключены от теплоснабжения на время ликвидации аварии», — рассказали в администрации Ростовского района.

В неотапливаемых квартирах температура опустилась до 10 градусов. Не работает и детский сад №13 на улице Декабристов. Как пояснили информагентству в дошкольном учреждении, они надеются на возвращение тепла к вечеру 15 февраля.