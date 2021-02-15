Вильнюс, 15 февраля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Государственная комиссия литовского языка готовится к широкому обсуждению по вопросу изменения официального названия соседнего государства — Республики Беларусь — на литовские варианты Gudija, Baltarusia или Baltoji Rusia. Это связано с предложением бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской об изменении официального наименования республики на Беларусия. В январе 2021 года Литва официально переименовала Грузию в Sakartvelas, сообщает ИА REX.

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

«Литовцы очень не хотят, чтобы их сосед воспринимался как часть России. Об этом открыто говорит глава МИД страны. По-литовски Белоруссия звучит как Baltarusija, что, по их мнению, ассоциируется с Россией, а не Русью. Слово «Грузия» они тоже считают русифицированным названием, поэтому взяли самоназвание Sakartvelas», — заявила политолог Мария Кан. По ее словам, глава МИД Литвы Аудрис Антанайтис пояснил, что не рассматривает вариант Belarusia, предложенный Тихановской, потому что в литовском языке, по крайней мере, первая часть или все части названия государства должны быть литвинизированы.