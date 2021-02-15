Ярославль, 15 февраля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Ярославской области за минувшие сутки пострадали два пешехода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Ярославской области.

Рыбинск-40 Место происшествия в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области на проспекте Революции «Форд Фокус» на регулируемом пешеходном переходе сбил 35-летнюю женщину, пешеход госпитализирована с травмами.

На автодороги «Туношна-Бурмакино» автобус «Голден Драгон» не заметил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Сбита женщина 1971 года рождения, пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение с многочисленными травмами. В отношении водителей транспортных средств проводится проверка.