Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга в минувшее воскресенье, 14 февраля, трое молодых людей решили отметить День святого Валентина в необычном формате — стреляя из оружия по бутылкам. Теперь в отношении парней возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО В центре Петербурга молодые люди стреляли по бутылка.

Сообщение о том, что в центре города слышна стрельба, поступило на пульт дежурного 14 февраля в 21:21 мск. По словам очевидца, у парковой зоны на улице Черняховского трое мужчин стреляли из автомата по бутылкам, после чего положили оружие в багажник автомобиля и скрылись с места происшествия.

«Через несколько минут сотрудники полиции объявили план «Перехват», на розыск указанного транспортного средства были ориентированы все наружные наряды. В 21:40 у дома 51 по улице Черняховского разыскиваемый автомобиль был обнаружен», — рассказали в ведомстве.

В результате оперативных действий были задержаны трое 20-летних безработных мужчин, а из багажника автомобиля Hyundai изъяты охолощенный автомат и предмет, похожий на пистолет.

«Изъятое направленно на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»)», — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.