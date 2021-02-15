Ярославль, 15 февраля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Сервис «Яндекс. Пробки» утром 15 февраля фиксирует в Ярославле дорожный коллапс. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярнет Московский проспект в Ярославле

В городе отмечены 10-тибальные пробки. Дорожные заторы зафиксированы на основных транспортных магистралях города — Московском проспекте и проспекте Фрунзе, проспекте Авиаторов, Тутаевском, Промышленном и Тормозном шоссе. На данных городских дорогах произошло минимум 5 дорожных аварий, которые также затрудняют движение.

ДТП на Московском проспекте

Кроме того, автолюбители отмечают сужение количества полос из-за неубранного снега. Тем временем в мэрии Ярославля объявили об акции снежный билет, предложив автолюбителям не использовать в понедельник личный транспорт, а пересесть на общественный.

«Чтобы снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, проводим акцию «Снежный билет». Все автовладельцы смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, предъявив кондуктору водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Бесплатно воспользоваться проездом можно будет на всех видах городского транспорта, где предоставляются льготы: автобусы, троллейбусы и трамваи. Обратите внимание, что акция не распространяется на маршрутные такси! Выбор в пользу общественного транспорта снизит загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях, позволит коммунальным службам более качественно произвести уборку дорог, а также вывезти снег с прибордюрной части», — заявил в социальных сетях мэр Ярославля Владимир Волков.

Судя по дорожной ситуации в городе, «снежный билет» не помог.