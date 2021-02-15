Барнаул, 15 февраля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») допускает, что коронавирус в организм человека мог попасть через промежуточное звено. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Питера Дасзака, он пояснил:

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки сцепка S белка «короны» вируса и рецептора

Павел Шумихин «Лично я склоняюсь к версии о существовании до начала эпидемии неисследованного природного очага коронавирусной инфекции среди животных. В благоприятных для этого условиях и могло возникнуть накопление столь опасных свойств и характеристик вируса».

Как уже сообщало ИА REGNUM, член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак провел исследования и заявил, что новый коронавирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав на ферму диких животных.

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В интервью газете The New York Times он также не исключил, что человек мог заразиться SARS-CoV-2 через этот промежуточный переносчик инфекции.

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