Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 15 февраля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) летом 2021 года начнётся строительство современного приюта для животных на 300 кошек и 300 собак. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава газовой столицы Ямала Андрей Воронов.

Пресс-служба горадминистрации Нового Уренгоя Бездомные собаки в открытых вольерах приюта в Новом Уренгое

«Регулярно получаю от вас сообщения о стаях бродячих собак. Проблема есть. Вопрос стоит остро, но мы ограничены в его решении. Действующий приют переполнен, а новый ещё не построен», — отметил мэр Нового Уренгоя.

Андрей Воронов рассказал о проблемах городского приюта для четвероногих беспризорников. В нём содержится 209 собак. Здесь животных прививают, чипируют и отпускают на волю. Число бездомных питомцев с каждым днём только увеличивается.

«Есть потребность в организации питания. Чтобы прокормить животных, в сутки необходимо около 200 литров похлёбки. Поручил своим заместителям отработать этот вопрос. Один из вариантов — забирать списанные остатки из столовых детсадов и школ», — сообщил Андрей Воронов.