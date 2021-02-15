Нью-Дели, 15 февраля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В сети представлены снимки модернизированного байка Jawa 42. Изображения с мотоциклом размещены на портале Indian Autos Blog.

Indian Autos Blog Обновлённый мотоцикл Jawa 42

В этой версии байка больше нет хромированных деталей — теперь он выполнен исключительно в чёрно-красной цветовой гамме. Такой окрас делает дизайн мотоцикла более спортивным.

Производители оснастили байк новыми дисками из лёгкого сплава, в качестве силового агрегата выступает одноцилиндровый мотор производительностью 27 «лошадей».

Для фар нового транспортного средства предусмотрена защитная сетка и небольшой тонированный обтекатель.

Компания Jawa представит обновлённый байк в ближайшее время.

Напомним, в 2020 году в России было куплено 16,4 тыс. новых мотоциклов, что на 25% больше, чем в 2019 году.

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