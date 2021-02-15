Иркутск, 15 февраля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. За 2020 год средняя стоимость жилья в Иркутской области выросла на 26%, тогда как по Сибири этот показатель составил всего 10%. Такие данные приводит snews.ru со ссылкой на единую систему жилищного строительства ДОМ.РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

Говоря о возможных причинах происходящего, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина затруднилась с ответом. В ходе пресс-конференции она предположила, что на ситуацию в жилищной сфере и на динамику цен в Приангарье оказало влияние мощнейшее наводнение или действие льготных программ ипотеки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. Иркутскую область постигло мощнейшее наводнение. После длительных дождей реки вышли из берегов и подтопили в общей сложности более 10 800 жилых домов, из которых более 5,4 тыс. были полностью разрушены. Строительство нового жилья ведётся до сих пор

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В декабре 2020 года директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин не согласился с прогнозом Минстроя РФ о росте цен на жилье в 2021 году. По его словам, скорее всего, произойдет стабилизация спроса и цен.

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