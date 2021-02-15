Вольск, Саратовская область, 15 февраля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Саратовской области прокуратура организовала проверку информации, размещенной в интернете, о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий в городе Вольске у мемориального комплекса «Вечный огонь». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вечный огонь

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства случившегося и проводят проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

Соответствующие меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки.

В СМИ появилась информация, что нарушителями стали четверо детей, которые залезли на решетку Вечного огня, плевали на него и пытались затушить ногами. Прохожие делали замечания, но дети сопротивлялись. Разогнать нарушителей смог лишь взрослый мужчина.

ИА REGNUM напоминает, в Санкт-Петербурге 7 февраля школьник на глазах друзей затушил снегом Вечный огонь на мемориале в Дворцовом парке в Красносельском районе города.

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