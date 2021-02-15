Чебоксары, 15 февраля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Марпосадском районе Чувашии появится часовня в память о жертвах Эльбарусовской трагедии, которая произошла в 1961 году и унесла жизни 106 детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании Высшего экономического совета депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Cap.ru 5 ноября 2018 года в Марпосадском районе Чувашии. День памяти жертв Эльбарусовской трагедии. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

В 2021 году будет отмечаться скорбная «юбилейная» дата — 60 лет со дня трагедии в селе Эльбарусово Мариинско-Посадского района, где сгорела школа вместе с детьми.

«Люди ставили вопрос о небольшой часовне рядом со сгоревшей школой и об обновлении мемориала — братской могилы на кладбище. Часовня будет построена. Макет мемориала готов», — сказал Анатолий Аксаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 1961 года в школе в деревне Эльбарусово проходил праздничный концерт. В самый разгар мероприятия в соседнем кабинете учитель физики вместе двумя старшеклассниками готовился к показу кинофильма. Из-за нарушения правил пожарной безопасности при подготовке кинопроектора произошла вспышка бензина, раздался взрыв, и пожар быстро охватил деревянную школу. Вырваться наружу удалось только тем, кто был сильнее и старше. В результате в огне погибли 110 человек, в том числе 106 детей. 80 семей деревни Эльбарусово и близлежащих деревень потеряли близких и родных.

Тела захоронили на следующий день в общей могиле, при этом на кладбище допустили только ближайших родственников. Памятник на месте трагедии возвели в 1994 году.