Владивосток, 15 февраля, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому детям-инвалидам, проживающим на Дальнем Востоке, будут оплачивать авиабилеты к месту лечения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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Ранее такая возможность предоставлялась в том случае, если до места лечения (в том числе санаторно-курортного) нельзя добраться на поезде. Теперь же Фонд социального страхования (ФСС) будет выделять детям авиабилеты туда и обратно независимо от наличия железной дороги.

Сопровождающему ребёнка-инвалида также положен льготный авиабилет

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Приморья 2021 года запланировано почти 40 млн рублей на компенсации за приспособление жилья под нужды инвалидов — эта мера социальной поддержки позволяет снизить расходы маломобильных граждан на приобретение специального оборудования для обустройства быта.