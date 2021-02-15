Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 15 февраля, 2021, 06:33 — ИА Регнум. На Ямале финансово поощряют граждан за информацию о пьяных водителях. Об этом сообщили «Ноябрьску 24» в местном отделе ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Алкоголь

Согласно постановлению регионального правительства, за подтверждённую информацию о пьяном водителе или находящемся под воздействием наркотиков положено денежное поощрение в размере четырёх тысяч рублей.

Отмечается, что только в Ноябрьске в 2020 году было задержано в ходе рейдов и проверок 273 пьяных автомобилиста за рулём, ещё 177 отказались от освидетельствования, а 67 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения не в первый раз.