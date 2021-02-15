Москва, 15 февраля, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №14» решением суда обязали вернуть Министерству обороны России более 377 млн рублей неотработанного аванса. Сумма в деле фигурировала как неосновательное обогащение. Решение арбитража Москвы ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

В основе спора лежал государственный контракт, заключенный в июле 2014 года на выполнение полного комплекса работ по строительству и реконструкции объектов военного городка. Его расторгли по соглашению сторон 24 апреля 2018 года. По контракту был выплачен аванс в размере 377 808 316 рублей, который ведомство и потребовало вернуть, так как «работы в полном объёме не выполнены». Суд иск удовлетворил, взыскав также 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, дело слушалось с начала декабря 2020 года.