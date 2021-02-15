Москва, 15 февраля, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы, рассмотрев основной и встречный иски, одной из сторон в которых была Белоруссия в лице совета министров — правительства республики, вынес вердикт. Судья Сорокин отклонил требования иностранных властей и не стал отменять решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ от марта 2020 года. Одновременно с этим компании «УК «Давинчи» был выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения. По вердикту коммерческого арбитража власти Белоруссии должны выплатить более 3,23 млн долларов США в адрес заинтересованного лица. Определение судьи могут обжаловать в арбитраж Московского округа в течение месяца со дня его вынесения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

В случае, если власти иностранного государства не смогут обжаловать данное определение, по вынесенному 12 марта 2020 года решению Международного коммерческого арбитража им предстоит выплатить «Давинчи» 3 230 516,95 доллара США.

Напомним, ранее минюст Белоруссии потребовал привлечь в это судебное дело МИД России и правительство РФ, но судья отклонил соответствующее ходатайство.

Компания «Давинчи», фигурирующая в деле, принадлежит Андрею Северилову, который входит в список конечных бенефициаров «Локо-банка» — через кипрскую фирму PALAMEDOS CORPORATION LIMITED. Также бизнесмена ранее связывали с ситуацией на Осиповичском вагоностроительном заводе Белоруссии.