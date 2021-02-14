Ростов, Ярославская область, 15 февраля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Три тысячи жителей города Ростов Ярославской области более суток оставались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Ростовского района.

Yarregion.ru Поврежденная теплотрасса

Авария на котельной №38 произошла днем 13 февраля, тепло и горячая вода перестала поступать в 25 многоквартирных домов, детский сад, 2 колледжа и городская стоматология. Без отопления остались 3038 жителей Ростова. Температура в квартирах упала до 10−12 градусов.

«На магистральной теплотрассе от котельной 38 обнаружен дефект. На трубе теплотрассы в районе дома 107 по ул. Спартаковская зафиксирован разрыв по шву. Котельную и теплотрассу эксплуатирует АО «МКЭ». В тепловой камере перекрыт участок теплотрассы. Подача теплоносителя приостановлена», — рассказали в администрации Ростовского района.

Yarnews.net Момент ЧП на котельной

Работы велись на двух участках, попытка возобновить подачу тепла утром 14 февраля успехом не увенчалась. К ситуации подключились областные власти, оперативный штаб на месте провел зампред областного правительства Виктор Неженец. Губернатор Дмитрий Миронов в социальных сетях дал обещание жителям вернуть отопление в дома к 19 часам воскресенья 14 февраля. В 20 часов глава региона сообщил, что задача выполнена.

«Жители домов в Ростове Великом, где произошла авария на теплосетях, начали получать тепло и горячую воду. Все воскресенье шли восстановительные ремонтные работы. Мы привлекли все силы коммунальных служб района, вызвали бригаду из Углича, направили на место специалистов областного департамента ЖКХ. Организовали два временных пункта пребывания для жителей и задействовали ресурсы МЧС. Как и обещал, к 19:00 последствия аварии устранены. Спасибо работникам и специалистам, которые все воскресенье в мороз трудились на объекте, чтобы вернуть людям тепло!» — написал Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Восстановительные работы

Однако в комментариях к посту губернатора жители пострадавших домов пишут, что так и не получили тепла.

«20 часов вечера — замерзаем с 3мя детьми в своей квартире 2ые сутки. Никакого даже намека на тепло. Батареи ледяные и вода такая же. У многих дети. Ответственности ноль вообще. Множество семей просто мерзнут, а будет еще холоднее на улице и что нам теперь делать? Уже как час должны сидеть в тепле, а чувствую, что еще как минимум сутки просидим так. Спартаковская 105, никакого даже намека на отопление или горячую воду, батареи ледяные, как и вода. Дома 10 градусов не больше. Это просто какой-то ужас! Октябрьская 72, нет и не предвидится уже сегодня, как мне по телефону сказали в управляющей компании «Ростов-Сити», — пишут жители Ростова.

Власти в ответ сообщают о протяженности самой теплотрассы, и невозможности одномоментного возвращения тепла в жилые дома.

Ростовский район Чиновники в пострадавшем микрорайоне

«Теплотрасса на улице Спартаковской имеет большую протяженность, поэтому тепло жители получат не одномоментно, возможны «завоздушивания» системы. От управляющих компаний потребуется также мобилизация всех сил в эти часы; квартиросъемщикам необходимо проследить за работой системы теплоснабжения», — заявил заместитель главы Ростовского района Андрей Шатский.

Чиновник также пообещал найти «объем финансирования» на ремонт ветхих коммуникаций. Почему сети не ремонтировались в летний период и при подготовке к зиме, вопрос открытый.