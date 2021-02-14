Каталония, Испания, 14 февраля, 2021, 23:22 — ИА Регнум. В Каталонии по итогам состоявшихся 14 февраля региональных парламентских выборов может победить партия «Левые республиканцы Каталонии». Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные телеканалом TV3.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Каталонии

Отмечается, что эта партия, которая выступает за независимость Каталонии, может получить 36−38 мест из 135.

Далее идёт «Социалистическая партия», которая поддерживает единство королевства. Она может набрать 34−36 мандатов. Ещё на 30−33 места претендует выступающая за независимость партия «Вместе за Каталонию».

Отметим, что для утверждения на пост главы правительства Каталонии необходима поддержка большинства депутатов в региональном парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть политических формирований, выступающих за независимость Каталонии, намерена подписать обязательство не соглашаться с «Социалистическая партией Каталонии» по вопросу формирования следующего кабинета министров автономного сообщества. Предложение было выдвинуто организацией под названием «Каталонцы за независимость».

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