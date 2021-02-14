Киев, 14 февраля, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Российская Федерация якобы планирует «присоединить» республики Донбасса. Об этом сообщил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью «Обозревателю».

President.gov.ua Леонид Кравчук

»Уже открыто речь идет не об интеграции (ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM) в состав Украины, а России», — сказал бывший президент Украины, не предоставив ни каких доказательств.

По его словам, Москва якобы хочет создать на «украинских землях» государства, которые со временем должны «интегрироваться в РФ».

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году в Донбассе вспыхнула гражданская война после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

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