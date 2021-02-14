Вашингтон, 14 февраля, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу предстоит принять непростое решение по дальнейшему присутствию миссии НАТО в Афганистане, поскольку насилие со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

«Мы можем сохранить присутствие и продолжать наше военное участие, — сказал Столтенберг. — Или мы можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Нет простого выбора».

По его словам, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должна сдержать свои обещания, «сократить насилие и прекратить свои связи с террористическими группами».

Вместо этого, добавил Столтенберг, в НАТО видят «неприемлемый уровень насилия со стороны этой организации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане, по данным Пентагона, находятся после частичного вывода две с половиной тысячи американских военных.

Напомним, согласно договорённости с американскими властями, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны прекратить атаки на силовиков и начать переговоры с властями Афганистана.

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