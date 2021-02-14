Лондон, 14 февраля, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Процедура импичмента экс-президента США Дональда Трампа продемонстрировала устойчивость демократических институтов в Соединённых Штатах, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

White House Борис Джонсон и Дональд Трамп

«Разбирательства в Америке дают однозначно понять, что после … всего переполоха американская демократия остается сильной, что американская конституция остается сильной и устойчивой», — сказал он в эфире телеканала CBS.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп стал первым президентом США, который подвергся процедуре импичмента дважды, причем второй раз — уже после сложения полномочий по истечении их срока. Оба раза импичмент не прошел через Сенат Конгресса, где Республиканская партия сохраняет прочные позиции.

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