Москва, 14 февраля, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Российская госкорпорация Роскосмос показала снимок кратера Марса, который был сделан аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO) российско-европейской миссии ExoMars-2016. Изображение опубликовано в Twitter корпорации.

Марс

https://twitter.com/roscosmos/status/1360940023319842816

«На снимке #ExoMars2016 показана юго-восточная стена кратера, расположенного к северу от равнины Эллада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что светлые залежи указывают на выход коренных пород, которые могут содержать древние глинистые минералы, сформировавшиеся в присутствии воды.

Как сообщало ИА REGNUM, совместная миссия Европейского космического агентства и Роскосмоса ExoMars-2016 включала в себя, помимо модуля TGO, аппарат Schiaparelli. Старт миссии состоялся в марте 2016 года, в октябре TGO успешно вышел на марсианскую орбиту, а «Скиапарелли» упал на поверхность планеты. Цель проекта — изучение поверхности, атмосферы и климата Красной планеты.

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