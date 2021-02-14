Буэнос-Айрес, 14 февраля, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В Аргентине на 91-м году жизни скончался политик Карлос Менем, занимавший пост президента страны с 1989 по 1999 год. Об этом сообщил 14 февраля телеканал Todo Noticias.

Presidencia de la Nación Карлос Менем

«Умер бывший президент Карлос Менем, — говорится в сообщении телеканала. — Национальному сенатору было 90 лет».

Отмечается, что политик из-за проблем со здоровьем находился под наблюдением медиков последние несколько месяцев.

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