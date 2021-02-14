Конакри, 14 февраля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола в префектуре Нзерекоре. Об этом сообщается в офисе премьер-министра страны в Twitter.

Scientific Animations Модель вируса Эбола

«Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола в субпрефектуре Гуэке, в префектуре Нзерекоре», — говорится в сообщении.

Власти страны рекомендуют изолировать всех, у кого есть подозрение на Эболу. Кроме того, правительство Гвинеи активизировало работу координационной и технической комиссии по реагированию на заболевание.

Как сообщало ИА REGNUM, вирус, вызывающий лихорадку Эбола, был впервые зарегистрирован в 1976 году в Заире (сейчас Демократическая Республика Конго). Самая сильная вспышка заболевания произошла в 2013—2016 годах, эпидемия охватила Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

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