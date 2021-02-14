Вологда, 14 февраля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Вологодской области из-за срабатывания датчика о неисправности одного из четырех двигателей совершил аварийную посадку военный самолет Ту-142. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота.

Defenseimagery.mil Дальний противолодочный самолёт Ту-142

В пресс-службе отметили, что ЧП произошло в ходе выполнения планового полета.

Как уточнили на Северном флоте, решение прервать полет принял командир самолета Ту-142, который благополучно совершил посадку на аэродроме вылета.

Отмечается, что комиссия Северного флота работает на месте случившегося для установления причин.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля при посадке самолета авиакомпании Qazaq Air в аэропорту Алма-Аты лопнули шины.

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