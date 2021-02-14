Кострома, 14 февраля, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Убитый в Костроме мужчина ранее мог работать в костромской полиции, как и те, кто подозревается в совершении преступления. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на костромские и федеральные СМИ.

Наталья Диева Управление МВД России по Костромской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM расчлененного тело 33-летнего мужчины было обнаружено в квартире в микрорайоне Давыдковский. Издание «Логос» распространило полицейскую ориентировку о розыске за убийство охранника пивного бара, который ранее работал в МВД. По данным еще одного СМИ убитый также являлся бывшим сотрудником полиции.

«По информации нашего собеседника, расправа была совершена 13 февраля в микрорайоне Давыдовский-3. Двое бывших сотрудников МВД — гость Александр Горюнов и хозяин дома Алексей Бахрушев (имена изменены) распивали спиртные напитки. Позже к ним присоединились ещё трое — 32-летний экс-полицейский Сергей Волунов с двумя приятелями 23 лет и 34 лет. Они стали избивать гостя и хозяина дома, поскольку между Волуновым и Горюновым возник конфликт из-за девушки», — говорится в материале информационного портала «life.ru».

Как прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в УМВД Костромской области, на момент совершения преступления ни жертва, ни трое задержанных подозреваемых не являлись действующими сотрудниками полиции. Уточнить, работали ли они в органах ранее, в Управлении затруднились.