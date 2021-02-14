Киев, 14 февраля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Донбасс в ближайшее время должны отправиться министр обороны Украины Андрей Таран и глава Генштаба Руслан Хомчак для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих. Об этом, как передает офис президента Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который дал соответствующее поручение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы … читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории, — подчеркнул президент. — Требуется немедленное расследование».

Зеленский добавил, что он ждет доклада от Тарана и Хомчака, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в Донбассе в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погибли трое украинских военнослужащих.

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